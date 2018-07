Petropólis terá que indenizar Ambev em R$200 mil, diz tribunal A Cervejaria Petrópolis, produtora da cerveja Itaipava, terá que indenizar a Ambev por danos morais em 200 mil reais, além dos danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença, de acordo com decisão da 17a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio.