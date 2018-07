Petrov substitui Trulli na Caterham para nova temporada da F1

A troca, anunciada em comunicado da equipe da Malásia, significa que a temporada vai começar na Austrália no próximo mês sem um piloto italiano pela primeira vez desde 1970.

E também representa uma rápida recuperação para o primeiro piloto russo da história da F1, que tinha sido dispensado da Renault, agora Lotus, ao final da última temporada.

"Estamos muito contentes em dar as boas-vindas a Vitaly em nossa equipe e estamos muito empolgados com o papel que ele vai desenvolver nos ajudando a dar os próximos passos em 2012 e nos muitos anos que virão", disse o chefe da escuderia, Tony Fernandes.

"Quando nos encontramos pela primeira vez ficou imediatamente claro que Vitaly compreende e compartilha nossa visão de quanto a equipe quer crescer."

"Também quero aproveitar esta oportunidade para agradecer Jarno pelo trabalho absolutamente fundamental que ele teve na formação e progresso da equipe desde que se juntou a nós em dezembro de 2009."

A Caterham, ex-Team Lotus, ainda não marcou pontos na F1 em duas temporadas na categoria, mas tem expectivas em alta para esta temporada. O outro piloto da equipe é o findlandês Heikki Kovalainen.

A troca de pilotos aconteceu após o primeiro teste da pré-temporada, no circuito espanhol de Jerez, e apenas um mês antes do Grande Prêmio da Austrália, que abre a temporada no dia 18 de março.

Petrov, de 27 anos, afirmou: "A paixão e o espírito que Tony e a equipe toda têm para continuar avançando é contagiosa, e estou honrado por poder me juntar a eles."

