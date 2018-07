Peugeot-Citroen investe R$3,7 bi para dobrar produção no Brasil A PSA Peugeot-Citroen vai investir 3,7 bilhões de reais no Brasil até 2015 para dobrar a produção de veículos no país, anunciou nesta quarta-feira um executivo da montadora, ao lado do ministro do Desenvolvimento, Fernando Pimentel e do governador do Rio de Janeiro, Sergio Cabral.