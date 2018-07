Pezão: Beltrame decidirá sobre demissão de comandante No dia seguinte da prisão do terceiro homem na hierarquia da Polícia Militar, coronel Alexandre Fontenele Ribeiro de Oliveira, sob acusação de liderar uma quadrilha envolvida em extorsões na zona oeste do Rio, o governador Luiz Fernando Pezão (PMDB) disse nesta terça-feira, 16, que será do secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, a decisão de demitir ou não o comandante-geral da Polícia Militar, coronel José Luís Castro Menezes.