Pezão divulga vídeo editado sem os elogios à Supervia

Na entrevista, realizada no Palácio Guanabara, o repórter do jornal O Estado de S. Paulo havia perguntado ao vice-governador se ele estava satisfeito com a concessionária. "Estou. É claro que a gente tem de cobrar cada vez mais, mas a Supervia tem um grande grupo por trás, o maior do Brasil, e isso dá tranquilidade para a gente", respondeu Pezão na ocasião, referindo-se à empreiteira Odebrecht. Todas as outras declarações do vice-governador na mesma entrevista foram publicadas na matéria, reproduzida pelo portal Estadão.com.

Com a repercussão da notícia, Pezão mudou o tom. Ele publicou dez mensagens no Twitter para tentar se justificar. Escreveu que a situação de passageiros andando na linha do trem "não deve se repetir", que os milhares de usuários "devem ser tratados com todo o respeito" e que a Supervia "errou e tem de ser punida por isso". Nenhum destes termos havia sido usado na véspera pelo vice-governador. Na última das dez mensagens sobre o tema, ele publicou o vídeo editado, sem o trecho da pergunta feita pela reportagem e da resposta em que ele defende a Supervia. O link publicado por Pezão era antecedido pelo comentário: "O vídeo da entrevista aos jornalistas está aí abaixo". Estavam presentes na entrevista o repórter de O Estado de S. Paulo e uma repórter do jornal O Globo.

Na mesma entrevista, o vice-governador afirmou que o sistema ferroviário "está ganhando credibilidade" e atribuiu os recorrentes problemas a "quarenta anos de abandono". Pezão está há sete anos no cargo.