Pezão nega falhas na escolha de comandantes da polícia Depois de saber da prisão do ex-comandante do 17º Batalhão (Ilha do Governador), coronel Dayzer Corpas Maciel, o governador Luiz Fernando Pezão negou falhas na escolha dos comandantes. "A operação é nossa. Isso mostra que nós cortamos na própria carne. Não tem (influência do) calendário eleitoral".