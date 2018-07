Pezão pede remoção de traficantes para prisão federal O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão (PMDB), pediu apoio ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, para a transferência do traficante Bruno Eduardo Da Silva Procópio, o Piná, para um presídio federal. Ele é integrante do Comando Vermelho e é acusado de articular recentes ataques às UPPs. Pezão conversou nesta terça-feira, 29, por telefone, com Cardozo e também com a presidente do Tribunal de Justiça do Rio, desembargadora Leila Mariano.