Pezão quer empenho para esclarecer morte de dançarino O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, divulgou uma nota há pouco que informa que ele "determinou empenho total à Policia Civil" na investigação da morte de Douglas Rafael da Silva, de 26 anos, ocorrida no Morro do Pavão-Pavãozinho, ontem. A favela tem uma Unidade de Polícia Pacificadora. "Ele aguarda o resultado das investigações para tomar as medidas cabíveis", diz ainda a nota do governo.