PF abrirá inquérito para apurar vazamento no RJ A Polícia Federal (PF) abre inquérito amanhã (21) para apurar as causas do vazamento de 10 mil litros de óleo do navio-plataforma da Modec, ocorrido na última sexta-feira na Baía de Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Dois peritos e três agentes da Delegacia de Meio Ambiente e Patrimônio Histórico (Delemaph) estiveram hoje na embarcação, para analisar documentos e ouvir técnicos da empresa.