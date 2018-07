PF acha no Uruguai menor que sumiu em Guaporé-RS A Polícia Federal (PF) localizou em Montevidéu, na noite desta segunda-feira (15), o menor que havia desaparecido em Guaporé, no interior do Rio Grande do Sul, na sexta-feira (12). O menino de 4 anos, filho de um italiano e de uma brasileira, tem a guarda disputada na Justiça. Ele está sob os cuidados da mãe, mas pode receber visitas do pai. Na sexta-feira, o italiano pegou a criança para devolvê-la no sábado (13). Como não apareceu mais, a mãe acionou a Justiça, que emitiu mandado de busca e apreensão. A PF pediu ajuda da Interpol e da Polícia Federal do Uruguai. O italiano, que já tinha passagens marcadas para a Europa, ficou preso em Montevidéu. A mãe viajou para a capital uruguaia nesta terça-feira para buscar a criança.