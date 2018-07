PF admite morte, mas espera exame para saber causa

A superintendência da PF deve instaurar inquérito para saber se houve excesso durante a ação que fazia parte da Operação Eldorado, que foi desencadeada em Mato Grosso e outros seis Estados para acabar com extração ilegal de ouro em terras indígenas dos Kayabi e Munduruku. Depois do confronto, a operação foi suspensa por tempo indeterminado.

Em nota, a Fundação Nacional do Índio (Funai) esclarece que designou dois servidores para acompanhar as ações e acompanhar a situação e aguarda a investigação da causa do óbito pelos órgãos competentes, ao mesmo tempo em que presta a assistência necessária aos indígenas envolvidos no episódio. O Ministério Público Federal do Pará quer saber sobre a situação na região, e quais providências foram adotadas pela (Funai) e a PF.