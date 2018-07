PF age contra comércio ilegal de fósseis em 3 Estados A Polícia Federal do Distrito Federal, com apoio da Polícia Federal de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, deflagrou hoje a Operação Pedra de Fogo. A ação visa identificar e prender receptadores de fósseis extraídos sem licenciamento ambiental e autorização do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), o que configura crime contra o meio ambiente e usurpação de bens da União. Estão sendo efetuadas prisões em flagrante em Cristalina, em Goiás, Ouro Preto, em Minas Gerais, e Soledade, no Rio Grande do Sul, e cumpridos outros quatro mandados de busca e apreensão em Cristalina (GO) e em Soledade/RS. Ainda não há informações de quantas pessoas já teriam sido detidas pela operação.