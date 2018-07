PF age contra fraude em CNHs e prende 10 no Pará

Depois da grande operação realizada na terça-feira, 3, na capital paulista e na Região Metropolitana de São Paulo para prender uma quadrilha acusada de irregularidades com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a Polícia Federal (PF) desenvolve nesta quarta ação semelhante no Estado do Pará. De acordo com o setor de comunicação social da PF paraense, por volta das 9h30, a Operação Sinal Vermelho já havia prendido pelo menos 10 pessoas. Conforme a PF, a Operação Sinal Vermelho ocorre em Belém e no município de Altamira. Nessa cidade, devem ser cumpridos 22 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão. A polícia informou ainda que agentes de trânsito estariam envolvidos no esquema.