PF age contra tráfico de drogas em aldeias de MS A Polícia Federal prendeu hoje dois índios na cidade de Caarapó, em Mato Grosso do Sul, durante uma operação na Aldeia Tey Cuê. Os indígenas foram presos em flagrante com cinco gramas de maconha e uma espingarda. Apesar da pequena quantidade da droga apreendida, quando comparada a outras apreensões, a ação faz parte da Operação Tekoha, que em português significa ''nossa terra'', desencadeada na tentativa de enfraquecer o tráfico de drogas nas aldeias da região sul de Mato Grosso do Sul.