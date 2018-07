PF ajudará a apurar ameaça a grupo 'Tortura Nunca Mais'

A sede do Grupo foi invadida na madrugada de quinta-feira. Foram roubados R$ 1,5 mil e documentos da entidade, que levanta dados e ajuda pessoas que foram torturadas durante a ditadura militar.

A ONG também afirma que vem sofrendo ameaças anônimas. Por duas vezes, em um intervalo de 10 dias, a sede da organização teria recebido telefonemas em que um homem dizia: "Nós vamos voltar e isso aí vai acabar".

"Mais grave se torna o fato diante da dedicação do grupo Tortura Nunca Mais à democracia e à recuperação histórica dos fatos ocorridos no Brasil durante a ditadura militar e no combate à tortura nos dias de hoje", afirma a nota.

"Diante do momento que o País vive, de recuperação da memória e da verdade para afirmação da nossa democracia, consideramos fundamental que os episódios sejam rapidamente investigados e solucionados".