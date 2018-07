PF-AL apreende armas e munição em poder de deputado A Polícia Federal de Alagoas cumpriu hoje cinco mandados de busca e apreensão em imóveis do deputado estadual Marcelo Victor (PTB). Segundo a PF, o parlamentar, que já respondeu a processo por um crime de homicídio, foi autuado em flagrante por posse de munição de uso restrito do Exército Brasileiro. Os agentes da PF procuravam armas pertencentes ao parlamentar e estiveram em duas propriedades dele em Maceió e em outra no município de Palmeira dos Índios, a 137 quilômetros da capital alagoana. Outros dois mandados de busca foram cumpridos na cidade do Recife, onde o parlamentar também tem residência. Em seu poder, também foi encontrada uma pistola 380 milímetros, além de uma outra arma recolhida no interior do Estado.