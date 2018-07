PF amplia horário para emissão de passaporte Os quatro postos da Polícia Federal no Rio vão ampliar o horário de atendimento para pedidos de expedição de passaporte nos fins de semana. Segundo a PF, os postos no Aeroporto do Galeão e nos shoppings Rio Sul, Via Parque e Leblon funcionarão aos sábados e domingos até 27 de novembro para atendimentos agendados pelo site www.dpf.gov.br. Os pedidos aumentam antes das férias e festas de fim de ano.