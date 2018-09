PF amplia horário para emissão de passaportes em SP

No principal posto de atendimento, na Superintendência da Lapa, o novo horário de funcionamento é das 7 horas às 21 horas durante a semana e das 8 horas às 13h30 aos sábados. No total, deverão ser atendidas cerca de 900 pessoas a mais por semana, segundo a PF.

No Posto Avançado do Shopping Light, no centro, durante a semana o horário é das 9 horas às 19 horas e aos sábados das 9 horas às 13h30. Com essa ampliação, será possível atender cerca de duas mil pessoas a mais durante o período especial.

Os novos horários de funcionamento na Superintendência da Lapa e no Posto Avançado do Shopping Light começaram a ser disponibilizados no último dia 7 e devem permanecer por 30 dias, até o próximo dia 6 de novembro, de acordo com informações da PF.

Atualmente, são atendidas na Superintendência Regional da PF em São Paulo aproximadamente 800 pessoas por dia. Se forem considerados todos os postos de atendimento na capital e região metropolitana, esse número aumenta para 1.800 usuários. Mais informações no site www.pf.gov.br.