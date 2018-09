PF amplia horário para expedição de passaportes no Rio SÃO PAULO - A Delegacia de Imigração da Polícia Federal no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio, vai ampliar a partir de amanhã o horário de atendimento ao público para expedição de passaportes. De segunda a sexta, o expediente será de 4 horas às 19 horas, e aos finais de semana e feriados será de 8 horas às 16 horas.