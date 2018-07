PF apreende 1,7 tonelada de maconha em Piracicaba

Dentro dos fardos de ripa, tabletes de maconha, alguns com selo de procedência paraguaio, estavam escondidos. Eles foram colocados dentro de um miolo oco entre as tábuas amarradas. Os policiais levaram mais de cinco horas para retirar a droga do esconderijo.

A nota fiscal da carga de madeira não foi localizada e a PF desconhece o destino da droga. Um homem que estava no barracão, em um bairro de chácaras próximo à rodovia SP-304, foi preso e um carro apreendido.