PF apreende 1 kg de cocaína na baixada fluminense

A droga foi encontrada no painel de um carro com placas do Espírito Santo. Os policiais encontraram ainda oito aparelhos de telefone celular e 10 mil reais em dinheiro. O motorista, de 31 anos, que tinha passagens por tráfico e roubo, e o passageiro,de 32 anos, foram detidos.

Segundo a dupla, eles estariam vindo de Santa Lúcia, em Caxias, na baixada fluminense, e levariam a droga para Madureira, no subúrbio do Rio. A ocorrência foi registrada na 62ª DP, em Imbariê.