PF apreende 1 t de maconha em MS, perto do Paraguai Agentes da Polícia Federal em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, apreenderam, na noite de ontem, aproximadamente uma tonelada de maconha que era transportada em dois veículos nas saídas das cidades de Guia Lopes da Laguna e Bela Vista. Quatro homens foram presos.