Segundo a PF, o brasileiro J.C.S, de 33 anos, havia desembarcado no Aeroporto Internacional de Guarulhos em voo proveniente de Paris, na França, com as drogas escondidas em um fundo falso de sua mala. Ao passar pela fiscalização da força-tarefa, o conteúdo da bagagem foi localizado e seu proprietário foi preso em flagrante.