PF apreende 2,6 t de maconha em caminhão no MS A Polícia Federal (PF) apreendeu hoje 2,6 toneladas de maconha que eram transportadas em meio a paletes - plataformas de madeira para empilhamento de cargas - num caminhão em Amambaí, cidade do sul do Mato Grosso do Sul. Segundo a corporação, o veículo iria para Belo Horizonte, em Minas Gerais. Foram detidos o motorista e o proprietário do caminhão, mas a identidade deles não foi divulgada. Ambos foram autuados por tráfico de drogas, cuja pena varia de cinco a 15 anos de reclusão.