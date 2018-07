PF apreende 2,9 toneladas de maconha A Polícia Federal apreendeu 2,9 toneladas de maconha, 15,3 quilos de cocaína e dois veículos na noite do último sábado, no bairro Iguatemi, na zona leste de São Paulo. De acordo com a polícia, foi a maior apreensão de maconha deste ano na capital paulista.