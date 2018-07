PF apreende 2 mil comprimidos de ecstasy no PR

A ação aconteceu por volta das 16h30, quando policiais federais realizavam fiscalização dos passageiros. O passageiro D.R.S., de 28 anos, professor de capoeira, aparentava estar nervoso. Depois de uma entrevista, seguida de busca pessoal, foram encontrados três pacotes contendo vários comprimidos a granel, dois deles sob a roupa íntima, e outro, numa de suas meias. Os comprimidos apresentaram peso total de 235,81 gramas.

Continuando com a entrevista, D.R.S. disse que estava acompanhado por um amigo, que também estava portando comprimidos da droga e viajaria no mesmo voo. Com L.F.G.R., de 27 anos, foram localizados mais três pacotes, contendo comprimidos com as mesmas características, também na região pubiana, apresentando peso total de 281,93 gramas.

Segundo os detidos, os comprimidos foram adquiridos no Paraguai com finalidade comercial. Ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu, onde foram interrogados e indiciados no tráfico internacional de entorpecentes.

Com base nas informações colhidas nos interrogatórios, foram presos dois brasileiros do sexo masculino: A.S.D, de 26 anos, residente em Ciudad Del Leste, no Paraguai, e F.M.L., de 23 anos, residente em Foz do Iguaçu, apontados como sendo as pessoas que teriam comercializado a droga apreendida. Os quatro foram encaminhados à Custódia, onde permanecem à disposição da Justiça Federal.