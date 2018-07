PF apreende 20 toneladas de maconha em veículo no PR A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã de hoje mais de 20 toneladas de maconha dentro de um caminhão que trafegava pela BR-277 no município de Santa Terezinha de Itaipu, na região de Foz do Iguaçu (PR).