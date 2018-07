PF apreende 200 kg de maconha em casa de Salvador

Seguindo a pista da apreensão, no dia 29, de meia tonelada de maconha escondida em um caminhão nos arredores de Salvador (BA), a Polícia Federal encontrou na terça-feira, 7, em uma casa do bairro de Itapuã, outros 200 quilos da droga. Os policiais ainda apreenderam 1,4 quilo de cocaína, um revólver, munição, três balanças de precisão e produtos químicos para a fabricação de crack. De acordo com a Polícia Federal, a casa servia de apoio para pontos de venda de drogas na região. No imóvel, foi preso em flagrante Gilson dos Santos, natural de Minas Gerais. O detido tinha contra ele mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça de Alta Floresta do Oeste (RO) por tráfico de drogas.