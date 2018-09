PF apreende 230 kg de cocaína em Mato Grosso do Sul A Polícia Federal apreendeu 230 quilos de cocaína em Ponta Porã (MS) no último sábado, dia 23. A droga seria levada para Dourados (MS). Os agentes encontraram 200 quilos do entorpecente em um assoalho falso e 30 quilos na laterais de uma van com placas de Campo Grande (MS). Segundo estimativa da PF, a droga pode valer US$ 1 milhão no atacado e pode chegar a US$ 4,8 milhões no varejo, em grandes centros consumidores.