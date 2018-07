PF apreende 24,5 quilos de cocaína em Guarulhos

Somente no dia 19 foram realizadas quatro prisões de estrangeiros, sendo um peruano, um boliviano, um tanzaniano e um guineense. Eles tentavam embarcar com a droga para alguns países europeus e para a África do Sul.

No dia 21, foi preso um espanhol de 59 anos que tentava embarcar para Portugal com 4.325 quilos de cocaína escondidos numa mala, além de um português de 26 anos que pretendia viajar para a Hungria com 2.245 quilos de cocaína escondidos em uma cinta.

Outras quatro prisões foram feitas pelos policiais federais, entre elas uma espanhola, uma alemã e um casal de espanhóis que pretendia embarcar para Holanda. Os presos poderão cumprir pena de reclusão de 5 a 15 anos.