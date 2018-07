PF apreende 3 aviões durante operação contra tráfico

Estão sendo cumpridos oito mandados de prisão e outros oito mandados de busca e apreensão a fim de desmantelar organização criminosa que levava entorpecentes vindos da Bolívia para a Região Sudeste. Segundo a PF, que não informou o número de prisões já feitas, os principais alvos já estão presos.

As investigações duraram cerca de um ano, período em que foram apreendidos cerca de 1.200 kg de pasta base de cocaína e realizadas três prisões em flagrante. Segundo a PF, a quadrilha utilizava como base de recebimento, transporte e distribuição da droga, uma fazenda situada na região pantaneira do distrito de Ouro Branco do Sul, município de Itiquira, no Mato Grosso, dando nome à operação em andamento.