PF apreende 400 kg de pasta de cocaína em Porto Feliz

Em entrevista nesta quinta-feira, o delegado chefe da PF em Sorocaba, Roberto Boreli Zuzi, disse que o setor de inteligência havia recebido informações sobre a chegada da droga e pediu apoio à Polícia Militar de Porto Feliz para o cerco à quadrilha. A área do canavial, extensa e de difícil acesso, foi cercada por viaturas. Segundo o delegado, o piloto do avião provavelmente fez o arremesso da droga, recolhida pelos homens que estavam na picape, mas teve uma pane e foi obrigado a um pouso de emergência no canavial, ao lado de uma estrada rural. "Estamos investigando a procedência da aeronave", disse.

Ainda segundo Zuzi, a quadrilha é experiente e tinha batedores num veículo Palio, que foi abandonado. Eles devem ter avisado da chegada dos policiais. Os bandidos seguiram a pé pelo canavial para uma mata na margem do rio Tietê. Um helicóptero Águia, da PM, ajudou nas buscas, mas até a tarde de quinta-feira, mais ninguém tinha sido preso. A droga seria distribuída durante o Carnaval, provavelmente na própria região ou na Grande São Paulo, segundo a PF. Foi a primeira grande apreensão de drogas este ano na região.