PF apreende 41 kg de pasta de cocaína em barco no AM A Polícia Federal apreendeu ontem 41 quilos de pasta-base e cloridrato de cocaína em dois barcos, navegando a cerca de 800 quilômetros de Manaus, vindos de Tabatinga, município a 1.105 quilômetros da capital. Cerca de 30 quilos da cocaína estava enrolada em papelotes dentro de sacos lacrados de bananas. O restante estava na outra embarcação, escondidos acima do forro do banheiro, numa das formas mais comuns de transporte, segundo a PF.