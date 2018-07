PF apreende 460 pedras de diamante e detém 2 em RO

Segundo a Polícia Federal (PF), a dupla confessou que estava em poder das pedras para negociá-las com possíveis compradores. Os diamantes haviam sido adquiridos na cidade de Espigão D''Oeste e seriam oriundos do Garimpo Lajes, situado no interior da Reserva Indígena Roosevelt.

As pedras estariam sendo negociadas na cidade de Cacoal por aproximadamente R$ 300 mil. O veículo e seus ocupantes foram conduzidos até a Base Central da Operação Roosevelt, em Pimenta Bueno, onde o flagrante foi lavrado. Outras pessoas poderão ser indiciadas com o prosseguimento das investigações no decorrer do Inquérito Policial.

Esta foi a 2ª maior apreensão de diamantes na Operação Roosevelt, de acordo com a PF, que já apreendeu aproximadamente três mil quilates em diamantes desde a criação do plano de combate, em 2004.