PF apreende 5 barcos usados para contrabando no PR

Em diligências rotineiras no Rio Iguatemi, na região de Eldorado, em Mato Grosso do Sul, policiais ouviram o som de um motor de barco e decidiram averiguar. Os agentes avistaram quatro barcos de grandes proporções parados. Com a chegada da polícia, os condutores das embarcações fugiram.

Nas proximidades, a equipe localizou um barco de alumínio abandonado. No mesmo local, outra equipe de policias que dava apoio por terra a essa ação, localizou um caminhão, um trator e dois veículos, todos envolvidos no transporte das caixas de cigarros contrabandeadas. Dois suspeitos que estavam no local foram conduzidos à Delegacia da Polícia Federal em Guaíra. As mercadorias e os bens apreendidos serão entregues à Receita Federal.