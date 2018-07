PF apreende 600 quilos de cocaína em SP A Polícia Federal apreendeu 600 quilos de cocaína provenientes da Bolívia em uma carreta no terminal de cargas Fernão Dias, em São Paulo. O motorista do veículo foi preso em flagrante. De acordo com a PF, agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, dando continuidade a uma investigação iniciada no Mato Grosso, abordaram o motorista da carreta proveniente da cidade de Sapezal, no Mato Grosso, e encontraram a droga no compartimento de carga. A carreta não transportava mais nada além da droga e, segundo o motorista, trazia do Mato Grosso uma carga de pluma de algodão que foi completamente descarregada na cidade de Jundiaí, no interior paulista. Os agentes constataram que se tratava de 600 quilos de cocaína pura. O entorpecente estava embalado em caixas de papelão com inscrições de uma empresa de tabacos da Bolívia. O preso alegou desconhecer a existência da carga e o nome do proprietário da droga. Ele responderá pelo crime de tráfico internacional de entorpecentes, cuja pena varia de 5 a 15 anos de reclusão.