PF apreende 7 toneladas de mercadorias ilegais em BH A Polícia Federal, com apoio da Polícia Militar, apreendeu ontem à noite aproximadamente sete toneladas de mercadorias ilegais em Belo Horizonte. As cargas estavam em dois caminhões do tipo baú. Ambos os motoristas foram presos. Segundo eles, os produtos seriam vendidos em shoppings populares da capital. As mercadorias foram encaminhadas para a Receita Federal. Os presos responderão pelo crime de contrabando e descaminho.