PF apreende 70 veículos por descaminho no PR Aproximadamente 70 veículos, entre automóveis, motocicletas e utilitários, foram apreendidos ontem durante a Operação Alienígena, da Polícia Federal, no Paraná. O objetivo da ação, segundo a PF, era apreender veículos com placas paraguaias que estejam na posse de brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil. Segundo a Receita Federal, esta prática configura o crime de descaminho, pois os proprietários ou possuidores do veículo estão sonegando impostos, deixando de recolher Imposto de Importação (II), Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), além de eventuais multas e taxas que venham a ser aplicados a seus condutores, já que as placas estrangeiras impedem o registro das infrações. A operação contou com policiais federais da Delegacia de Guaíra e de outras unidades no Estado do Paraná, que receberam apoio do Exército Brasileiro, Receita Federal e Polícia Rodoviária Federal. Os veículos foram recolhidos ao pátio da Receita Federal em Guaíra, e serão transferidos para o pátio da Receita Federal em Foz do Iguaçu.