PF apreende 8 malas com cocaína no Salgado Filho A Polícia Federal apreendeu hoje oito malas cheias de cocaína durante fiscalização de rotina no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. A droga com alto grau de pureza estava armazenada no revestimento interno das bolsas. Policiais Federais desconfiaram das bagagens e dos passageiros e acionaram a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), que abordou os responsáveis pelas malas.