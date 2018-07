PF apreende 800 quilos de maconha na MS-289 Cerca de 800 quilos de maconha foram apreendidos ontem por policiais federais na caçamba de uma picape parada na rodovia MS-289, entre as cidades de Coronel Sapucaia e Amambaí, no Mato Grosso do Sul. O motorista da picape, que conseguiu escapar a pé por um matagal, resolveu abandonar o veículo na estrada ao ser perseguido pelos policiais.