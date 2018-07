PF apreende 833 kg de maconha em Sorocaba-SP A Polícia Federal apreendeu 833 quilos de maconha num galpão industrial do bairro do Éden, zona norte de Sorocaba, na noite de sábado, 27. A droga, procedente do Paraguai, estava escondida no fundo falso de um caminhão-baú com placa de Marechal Cândido Rondon (PR). A maconha abasteceria traficantes da região.