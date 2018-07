PF apreende até TV de plasma em presídio da Paraíba A Polícia Federal (PF) prendeu 17 pessoas acusadas de envolvimento em um esquema que permitia regalias a presos da Penitenciária de Serrotão, em Campina Grande, na Paraíba, em operação deflagrada hoje pela manhã contra o tráfico de drogas e de armas na região. Segundo a PF, foram encontrados na penitenciária imóveis, mobiliados, que seriam usados por integrantes do esquema e alugados para outros detentos. As construções possuíam até televisões de plasma. Entre os detidos estão dois policiais militares, ex-diretor e ex-vice-diretor da unidade, e dois agentes penitenciários. Houve ainda a apreensão de pelo menos cinco carros e quatro motocicletas, além de uma arma a pequena quantidade de crack. O caso era investigado pela Operação Albergue desde o ano passado. De acordo com a PF, os detentos pagavam propinas para funcionários da penitenciária para ficarem na rua, em vez de voltar para a unidade à noite.