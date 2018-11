PF apreende carga de 5 toneladas de maconha em Dourados Uma carga de 5 toneladas de maconha prensada produzida no Paraguai, foi apreendida hoje em Dourados, Mato Grosso do Sul, a 220 quilômetros de Campo Grande, região sul do Estado. O produto estava separado em lotes endereçados a traficantes diferentes e seria descarregado na capital de São Paulo, segundo o motorista Eloir Nunes dos Santos, 50 anos.