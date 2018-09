PF apreende cocaína que seria enviada para a Europa A Polícia Federal apreendeu 60 quilos de cocaína pura no início da manhã de hoje na Praia do Cassino, em Rio Grande, a 320 km de Porto Alegre. Segundo investigação realizada pela Superintendência da Polícia Federal em Santa Catarina, a droga seria encaminhada para a Europa por via marítima, no Porto de Rio Grande. Seis pessoas foram presas, sendo três por mandado de prisão e três em flagrante - quatro Rio Grande e duas em Porto Alegre.