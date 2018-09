PF apreende diplomas falsos em MS

CAMPO GRANDE

Diplomas falsos, históricos escolares, documentos pessoais de estudantes e computadores foram apreendidos ontem pela Polícia Federal em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, e em Mato Grosso, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

Amanhã, o volume e os tipos de documentos serão apurados na Superintendência da Polícia Federal de Mato Grosso do Sul, onde o caso está centralizado.

Foram cumpridos ontem 59 mandados de busca e apreensão. Não havia previsão de prisões, mas um homem foi detido em um bairro nobre da capital sul-mato-grossense.

No imóvel que pertence a este homem foi encontrado pelos agentes federais um lote de pedras preciosas e semi-preciosas sem qualquer documentação. O proprietário foi detido e levado para a sede da PF. Seu nome não foi revelado.

A ação, denominada Operação Formatura, foi desencadeada após investigações iniciadas em 2008, quando dezenas de pessoas lesadas por um grupo de escolas que ministravam cursos a distância fizeram a denúncia à PF. Parte do grupo havia sido identificado pela Delegacia do Consumidor (Decon) de Mato Grosso do Sul.

Foram localizados 24 estabelecimentos responsáveis pelos diplomas falsos, todos ligados à Paulistec, que teve a sede em Campo Grande fechada pela Polícia Civil no dia 31 de maio.