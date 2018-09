PF apreende dois mil livros do MEC em sebo no RN Cerca de dois mil livros do Programa Nacional do Livro Didático e do Livro do Professor, do Ministério da Educação (MEC), foram apreendidos ontem em uma loja de livros usados em Natal, no Rio Grande do Norte. A apreensão foi feita por agentes da Polícia Federal (PF), em cumprimento a um mandado de busca, expedido pela Justiça Federal, em um sebo no centro da cidade. Segundo a PF, a comercialização é proibida e constitui crime.