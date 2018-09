PF apreende mais de 10 mil animais em operação

Entre os presos estão servidores públicos com cargos em postos de fiscalização na área investigada. A quadrilha traficava aves da fauna brasileira e comercializava animais de outros países que entravam ilegalmente no País. Segundo a PF, a investigação iniciada há oito meses identificou os integrantes da maior quadrilha brasileira de tráfico de animais silvestres.

Os animais encontrados vivos em cativeiro foram apreendidos pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e encaminhados para um centro de triagem de animais.

Foram expedidos 32 mandados de prisão e 42 para busca e apreensão em residências, empresas e repartições públicas em Curitiba, São José dos Pinhais, Londrina, Maringá e Foz do Iguaçu, no Paraná, Florianópolis, em Santa Catarina, e, no Estado de São Paulo, em Ribeirão Preto, Araraquara, Piracicaba, Campinas, Capivari e na capital paulista.