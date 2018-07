PF apreende mais de 2 toneladas de maconha no MS A Polícia Federal de Naviraí, no Mato Grosso do Sul, apreendeu ontem 2.659 quilos de maconha na carroceria de um caminhão Mercedes Benz. A apreensão foi feita nas imediações da cidade de Amambaí. A droga estava escondida em uma carga de paletes que iriam para Belo Horizonte, em Minas Gerais. Foram presos no local o motorista do caminhão e o proprietário do veículo. Os dois foram autuados em flagrante por crime de tráfico de entorpecentes, cuja pena varia de 5 a 15 anos de reclusão.