PF apreende mais de 4 toneladas de maconha no PR

A Polícia Federal apreendeu um caminhão com mais de 4 toneladas de maconha nesta segunda-feira, 12, em um posto de combustível às margens da BR-277, na entrada de Medianeira, a 580 quilômetros de Curitiba, no oeste do Paraná. A droga estava em uma carreta que trazia farinha de trigo da Argentina e, segundo a polícia, tinha Belo Horizonte (MG) como destino. De acordo com a PF, esta foi a maior apreensão individual de maconha deste ano. Os 4.143 quilos da droga estavam escondidos em meio à farinha, colocados dentro de sacos. O motorista do caminhão e três pessoas que seguiam em outros dois automóveis, suspeitos de serem batedores para a segurança do veículo, foram presos em flagrante.