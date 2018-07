PF apreende mais de 600 quilos de maconha no Paraná A Polícia Federal apreendeu neste final de semana 607 quilos de maconha durante fiscalização de rotina na Ponte Ayrton Senna, em Guaíra, no Paraná. A droga estava escondida no interior da cabine do motorista de um caminhão e tinha como destino o interior de São Paulo.